AQTA поможет очистить азербайджанскую землю от пестицидов

11:59

Агентство пищевой безопасности (AQTA) с участием соответствующих государственных учреждений и международных экспертов провело первичную оценку состояния территорий республики, загрязненных непригодными и запрещенными пестицидами. В результате проведенных исследований и анализа рисков было установлено наличие объектов с потенциальной опасностью в 14 пунктах 11 районов.

Распоряжением президента Азербайджана от 24 сентября 2022 года была утверждена «Координационная комиссия по обеспечению безопасной эксплуатации объектов с потенциальной опасностью», в состав которой были привлечены соответствующие государственные органы. Этой комиссией был утвержден «План мероприятий по устранению проблем, связанных с непригодными и запрещенными пестицидами и агрохимическими веществами на территории республики», согласно которому различные государственные учреждения, в том числе Агентство пищевой безопасности, были обязаны провести соответствующие работы. С целью выполнения плана мероприятий были созданы рабочие группы, состоящие из представителей AQTA, министерств сельского хозяйства, по чрезвычайным ситуациям, экологии и природных ресурсов, внутренних дел. Эти группы определили массу опасных отходов, которые должны быть вывезены из 14 пунктов 11 районов.

В рамках этой работы была проведена транспортировка непригодных пестицидов, а также загрязненного слоя почвы с территории Агстафинского района. Грузы, упакованные в соответствии с международными требованиями безопасности, были транспортированы и размещены на полигоне для пестицидов «Джанги» специальным транспортом для их обезвреживания. Отметим, что мероприятия по упаковке и транспортировке опасных грузов осуществляются по инициативе AQTA совместно с Ассоциацией производителей и импортеров средств защиты растений и удобрений Азербайджана.