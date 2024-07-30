Внешнеполитическое ведомство Молдовы объявило персоной нон грата одного сотрудника посольства РФ после появившейся в местных СМИ информации об обвинении двух молдавских чиновников в шпионаже. Об этом российский посол Олег Васнецов сообщил журналистам после посещения министерства.

«Нас проинформировали, что один из сотрудников посольства объявлен персоной нон грата», - сказал Васнецов.

Позже стало известно, что МИД Молдовы обвинил сотрудника посольства РФ в нарушении дипломатического статуса.

В МИД РФ заявили, что Москва даст ответ на решение Кишинева объявить персоной нон грата сотрудника посольства РФ. «По традиции ответим», - указали в российском дипведомстве.