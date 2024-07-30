Мадуро готов к переговорам с США

Венесуэла готова возобновить переговоры с США, которые были начаты в Катаре. Об этом заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро на пресс-конференции в президентском дворце Мирафлорес.

«Если правительство США готово уважать суверенитет Венесуэлы, прекратить угрожать Венесуэле, мы можем возобновить диалог», - заявил Мадуро и пообещал «не терять терпения из-за лжи [США] и невыполнения принятых решений». Он считает, что вне зависимости от результатов переговоров экономические отношения с США будут продолжаться.

Президент подчеркнул надежный характер инвестиций в энергетическую отрасль Венесуэлы. Он сообщил о «заключении контрактов на добычу нефти и газа с инвесторами из США, Испании, Италии, Франции и Великобритании».

Мадуро также заявил, что «уважает президента [США Джо] Байдена и поздравил его с решением снять свою кандидатуру с выборов из-за проблем со здоровьем». «Я пожелал ему долгих лет жизни и здоровья», - отметил президент.