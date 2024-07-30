Сегодня на Олимпийских играх в Париже в борьбу вступил еще один именитый азербайджанский дзюдоист Зелим Коцоев.

В весовой категории до 100 кг в 1/8 финала он встречался с поляком Петром Кучерой и одержал блестящую досрочную победу!