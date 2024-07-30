Олимпиада: дзюдоист Зелим Коцоев одержал досрочную победу и вышел в четвертьфинал Следующий соперник - израильтянин; фото
Сегодня на Олимпийских играх в Париже в борьбу вступил еще один именитый азербайджанский дзюдоист Зелим Коцоев.
В весовой категории до 100 кг в 1/8 финала он встречался с поляком Петром Кучерой и одержал блестящую досрочную победу!
Его следующим соперником будет израильтянин Петр Пальчик.
Зелим Коцоев является чемпионом мира-2024 и чемпионом Европы-2023.
Напомним, в дзюдо у Азербайджана есть одна золотая медаль, которая в активе Хидаята Гейдарова (73 кг).
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