В Румынии нашли новые обломки российских дронов

В Румынии в рамках поисковой операции на местах вероятного падения обломков беспилотников после российского удара по Украине были обнаружены новые фрагменты БПЛА в районе Тулча, неподалеку от поселка Чаталкиой. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Министерство национальной обороны Румынии.

В ведомстве отметили, что поиском занимались смешанные группы специалистов Минобороны и других профильных структур системы нацобороны, общественного порядка и нацбезопасности.

Румынская сторона отметила, что «все места, определенные как зоны происшествия, находятся за пределами населенных пунктов, и люди или элементы инфраструктуры не пострадали».