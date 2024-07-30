Армяне учатся воевать в Лондоне

Делегация во главе с первым заместителем министра обороны, начальником Генштаба ВС Армении генерал-лейтенантом Эдвардом Асряном приняла участие в ежегодной конференции, посвященной вопросам ведения сухопутных войн в Лондоне.

Как сообщает пресс-служба Минобороны Армении, конференция была направлена на изучение угроз, существующих в наземном секторе ведения войны, возможными способами борьбы с ними, а также на ознакомление с партнерскими решениями в этом направлении и последними военно-политическими и промышленными событиями.

Отмечается, что на полях конференции Асрян провел встречу с начальником Генштаба британской армии генералом Роландом Уокером. Стороны обсудили существующие рамки двустороннего сотрудничества в сфере обороны и возможности его дальнейшего развития.