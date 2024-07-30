Украина получит от США еще $4 миллиарда

В госбюджет Украины уже в ближайшее время поступит почти $3,9 млрд. Это новый грант от США, сообщило украинское Министерство финансов.

«Это первый транш прямой бюджетной поддержки от Соединенных Штатов в 2024 году. В целом запланированный объем финансовой помощи от США на этот год достигает 7,8 млрд долларов. Деньги направят на выплаты заработной платы учителям, сотрудникам служб быстрого реагирования и работникам государственных органов. А также в поддержку первоочередных социальных расходов - выплаты помощи внутренне перемещенным лицам, малообеспеченным семьям и людям с инвалидностью», - сказано в сообщении ведомства.