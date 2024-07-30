Трамп сомневается, что Харрис «темнокожая»

Кандидат в президенты США Дональд Трамп поставил под сомнение то, что его вероятная конкурентка Камала Харрис является темнокожей женщиной, и предположил, что она выбрала такую самоидентификацию из предвыборных соображений. Об этом сообщает The New York Times.

Дональд Трамп заговорил о том, что Камала Харрис должна была бы идентифицировать себя по индийскому происхождению, а ее самоидентификация как темнокожей женщины является предвыборным приемом.

«Я уже долгое время знаком с ней, хоть и не совсем напрямую, и она всегда была индийского происхождения... И она говорила только об индийском происхождении. Я не знал, что она темнокожая, до недавнего времени несколько лет назад, когда она стала акцентировать, что является темнокожей. Теперь она хочет, чтобы ее идентифицировали как темнокожую. Так что я не знаю, она индуска или она темнокожая? Я уважаю обе идентичности, но похоже, что она – нет, потому что она всегда была индийского происхождения, пока вдруг не сделала разворот и стала темнокожей», – заявил Трамп.