Согласно поисково-разведочной программе Общества, на начальном этапе были проведены камеральная оценка и дистанционные исследования. Для определения перспективных зон в кратчайшие сроки и экономии средств на дорогостоящих буровых работах в исследованиях используются неинвазивные методы поиска, такие как гиперспектральная спутниковая съемка. Параллельно проводится сбор, систематизация и оцифровка архивных геологических материалов. По результатам широкомасштабных поисково-оценочных работ, которые будут продолжаться до конца года, будет принято соответствующее решение о переходе к следующему этапу исследований и проведению буровых работ на участке.

Отметим, что участок проявления «Шорбулаг» находится в Кельбаджарском районе, в бассейне реки Левчай, левого притока Тартарчая. На участке прогнозируется проявление золота, хрома и ртути. Месторождение было открыто в 1958 году.

Напомним, что ЗАО AzerGold ведет геологические исследования по нескольким направлениям. Наряду с рудоносными участками, переданными под управление ЗАО, продолжается проведение общих геологоразведочных работ на территории страны совместно с Министерством экологии и природных ресурсов по Распоряжению президента Азербайджанской Республики от 22 июня 2023 года. Кроме того, в соответствии с «I Государственной программой Великого возвращения на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики» компания выполняет такие важные задачи, как мониторинг, инвентаризация, поиск и оценка запасов минерального сырья.