Новые аресты в Минобороны России

Ведомство не сообщает его имени, но известно, что пост гендиректора этой организации занимает Владимир Павлов.

Поводом для ареста называется подозрение в хищении средств Минобороны России в особо крупном размере. Кроме того, как сообщают в МВД РФ, задержан бенефициар подконтрольных «Военторгу» организаций. Обоим фигурантам предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Следствие полагает, что Павлов совершал преступления в соучастии со злоумышленниками, находящимися в Москве, Северной Осетии, Ставропольском крае «и других субъектах». Как утверждается, он организовал заключение госконтрактов на поставку «Армейских несессеров» на общую сумму 625 млн рублей.

В МВД также сообщили об обысках по месту проживания руководства и сотрудников Минобороны РФ, а также в нежилых помещениях АО «Военторг» и ряда компаний на территории Москвы и области, Краснодарского и Ставропольского краев, Республики Северной Осетии — Алании и города Пскова. Всего по делу допросили более 30 свидетелей.