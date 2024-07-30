Протесты в Венесуэле: есть жертвы, сотни арестованных
В Венесуэле во время массовых протестов против официальных результатов президентских выборов погибли 11 человек. Об этом сообщает глава правозащитной организации Foro Penal Альфредо Ромеро.
Полиция использует слезоточивый газ и резиновые пули против протестующих. Также сообщается, что полупарамилитарная группа «Колективос», поддерживающая правительство, использовала огнестрельное оружие для разгона протестующих.
Власти страны, в свою очередь, сообщают, что в столкновениях с протестующими пострадали 77 полицейских. Более 1000 человек задержаны.
Николас Мадуро назвал протестующих «преступниками» и заявил, что их действия якобы координируются из США. Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес назвал протесты попыткой государственного переворота и заявил, что армия выражает «абсолютную лояльность и безоговорочную поддержку» режиму Мадуро.
Оппозиционная партия Voluntad Popular сообщила, что ее лидер Фредди Суперлано был похищен. 31 июля в Венесуэле закрылись магазины и перестал работать общественный транспорт, передает Reuters.