Протесты в Венесуэле: есть жертвы, сотни арестованных

В Венесуэле во время массовых протестов против официальных результатов президентских выборов погибли 11 человек . Об этом сообщает глава правозащитной организации Foro Penal Альфредо Ромеро.

Полиция использует слезоточивый газ и резиновые пули против протестующих. Также сообщается, что полупарамилитарная группа «Колективос», поддерживающая правительство, использовала огнестрельное оружие для разгона протестующих.

Власти страны, в свою очередь, сообщают, что в столкновениях с протестующими пострадали 77 полицейских. Более 1000 человек задержаны.

Николас Мадуро назвал протестующих «преступниками» и заявил, что их действия якобы координируются из США. Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес назвал протесты попыткой государственного переворота и заявил, что армия выражает «абсолютную лояльность и безоговорочную поддержку» режиму Мадуро.

Оппозиционная партия Voluntad Popular сообщила, что ее лидер Фредди Суперлано был похищен. 31 июля в Венесуэле закрылись магазины и перестал работать общественный транспорт, передает Reuters.