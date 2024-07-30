Из Москвы вылетел самолет для обмена заключенными

Самолет Ан-148 летного отряда «Россия», который ранее использовался для обмена заключенными с Западом, утром в четверг, 1 августа, вылетел из Москвы в Калининград.

Как следует из данных FlightRadar, борт с номером РА-61727, который в 2022 году использовали для обмена оружейного барона Виктора Бута и американской баскетболистки Бриттни Грайнер, приземлился в калининградском аэропорту в 07:35 по местному времени, а спустя два часа вылетел обратно в Москву.

Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения СМИ о готовящемся обмене.

В общей сложности под обмен заключенными могут попасть от 20 до 30 российских политических заключенных и журналистов, сообщил накануне знакомый с ситуацией источник The Moscow Times. В обмен Россия планирует получить своих агентов и разведчиков, попавших в тюрьмы на Западе.

Вероятно, обмен состоялся на польской границе. Его вероятные фигуранты — люди, связанные с Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, граждане США и группа россиян, осужденных за военные фейки. Среди них — оппозиционеры Владимир Кара-Мурза и Илья Яшин, а также осужденный за шпионаж журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович.