Россия готова к восстановлению отношений с Грузией

Россия выразила готовность к диалогу с Грузией по вопросу восстановления дипломатических отношений. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Спикер напомнила, что в октябре в Грузии пройдут выборы, отметив также, что Запад занимается вмешательством в этот процесс «с использованием известных сценариев, инструментов».

«Несмотря на то что в Грузии такая ситуация, вот в России как было уважение к грузинскому народу, так оно и осталось, — сказала Валентина Матвиенко. — Грузинский народ нам близок, нам дружественный. Посмотрим, чем закончится выборная кампания».

По ее словам, парламентские выборы в октябре определят дальнейший социально-экономический путь Грузии.