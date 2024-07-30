Сегодня женская сборная Азербайджана по баскетболу 3х3 проведет сразу два матча на Олимпийских играх в Париже.

Сегодня уже состоялись два матча 3-го тура: Китай – Австралия – 15:21, Германия – Канада – 19:15.

В 14:30 по бакинскому времени азербайджанская команда выйдет на матч против сборной Франции, а в 20:30 – против Германии. Напомним, в первый день соревнований дружина в составе Дины Ульяновой, Александры Молленхауэр, Тиффани Хейс и Мерседес Уолкер проиграла Испании со счетом 16:18, а вчера обыграла США – 20:17.

Турнирное положение

1. Канада – 2 победы (21 очко в среднем за матч)

2. Испания – 2 (17,5)

3. Австралия – 1 (17,5)

4. Германия – 1 (18)

5. Азербайджан – 1(18)

6. Китай – 1 (16)

7. Франция – 0 (15,5)

8. США – 0 (15).

Как известно, впервые за всю историю нашей страны сборная Азербайджана выступает на Олимпиаде в игровом командном виде спорта. Олимпийский турнир по баскетболу 3х3 проходит на площадке арены, сконструированной в центре Парижа, на Площади Согласия.

На предварительной стадии восемь команд сыграют друг с другом по разу. Сборные, занявшие два первых места, выйдут напрямую в полуфинал. Квартеты, занявшие 3-6-е места, сыграют в стыковом раунде за выход в 1/2 финала.

Завтра сборная Азербайджана также проведет два матча – с Австралией и Китаем, 3 августа – с Канадой.