Азербайджан проиграл Франции на Олимпиаде После громкой победы над США; фото, обновлено 14:55
Сборная Азербайджана проиграла Франции со счетом 10:15.
Сегодня уже состоялись два матча 3-го тура: Китай – Австралия – 15:21, Германия – Канада – 19:15.
Турнирное положение на данный момент
1. Испания – 2 победы - 17,5 очка в среднем за матч - 2 сыгранных матча
2. Канада – 2 – 19 - 3
3. Австралия – 2 – 18,7 - 3
4. Германия – 2 – 18,3 - 3
5. Китай – 1 – 15,7 - 3
6. Франция – 1 – 15,3 - 3
7. Азербайджан – 1 – 15,3 - 3
8. США – 0 – 15 - 2
*** 14:18
Сегодня женская сборная Азербайджана по баскетболу 3х3 проведет сразу два матча на Олимпийских играх в Париже.
В 14:30 по бакинскому времени азербайджанская команда выйдет на матч против сборной Франции, а в 20:30 – против Германии. Напомним, в первый день соревнований дружина в составе Дины Ульяновой, Александры Молленхауэр, Тиффани Хейс и Мерседес Уолкер проиграла Испании со счетом 16:18, а вчера обыграла США – 20:17.
Турнирное положение
1. Канада – 2 победы (21 очко в среднем за матч)
2. Испания – 2 (17,5)
3. Австралия – 1 (17,5)
4. Германия – 1 (18)
5. Азербайджан – 1(18)
6. Китай – 1 (16)
7. Франция – 0 (15,5)
8. США – 0 (15).
Как известно, впервые за всю историю нашей страны сборная Азербайджана выступает на Олимпиаде в игровом командном виде спорта. Олимпийский турнир по баскетболу 3х3 проходит на площадке арены, сконструированной в центре Парижа, на Площади Согласия.
На предварительной стадии восемь команд сыграют друг с другом по разу. Сборные, занявшие два первых места, выйдут напрямую в полуфинал. Квартеты, занявшие 3-6-е места, сыграют в стыковом раунде за выход в 1/2 финала.
Завтра сборная Азербайджана также проведет два матча – с Австралией и Китаем, 3 августа – с Канадой.