Условия США, чтобы возобновить поддержку Грузии

Соединенные Штаты будут готовы возобновить программы поддержки правительства Грузии в случае отказа власти от антизападного и антидемократического курса. Как пишет "Европейская правда", об этом на брифинге сказал представитель Государственного департамента Ведант Пател.

Пател прокомментировал решение США из-за антизападного курса грузинских властей.

"США пошли на этот шаг из-за последних антидемократических действий и ложных заявлений грузинских властей, которые несовместимы с критериями членства как в ЕС, так и в НАТО", – отметил он.

Пател напомнил, что опросы подтверждают стремление абсолютного большинства грузинского населения к членству в ЕС, но власть своими действиями ведет страну в противоположном направлении.

"Мы продолжим призывать грузинские власти вернуться на путь демократии и евроатлантической интеграции путем отмены закона об иностранном влиянии, отзыва других противоречивых проектов, прекращения кампании дезинформации и обязательства прозрачно провести выборы и предвыборную кампанию, с допуском международных и национальных наблюдателей", – заявил Пател, добавив, что в таком случае США могли бы оказывать дальнейшую помощь Грузии как демократическому партнеру.