Зеленский заявил, что у России изменилась цель

России уже не удастся захватить Харьков. Теперь их приоритет - город Покровск в Донецкой области, сказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью французским AFP, Le Monde, L'Equipe и Libération.

«Весь восток сложен. Главная цель на сегодня после того, как им не удалось взять Харьков, и мы понимаем, что это не удастся уже. Главная цель изменена. Их направление главное — это не в целом восток, хотя Славянск не исключение, но Покровск, я бы сказал на сегодня, это для них приоритет», — сказал президент Украины.

Он добавил, что российские войска сосредотачиваются на Покровском направлении. Речь идет не только о планах захвата Покровска, но и Константиновке, Торецка и Славянска.

Зеленский подчеркнул, что на Покровском направлении россияне сосредотачивают наибольшее количество личного состава, оружия и управляемых авиабомб. По мнению президента, защититься от российских КАБов можно, уничтожая их самолеты.

«Сложно бороться с ними в небе, это факт. Их флот по количеству больше, если так можно сказать, и сложно бороться, но тем не менее», - добавил глава украинского государства.