Иран готовится ударить по Израилю. США предостерегают

Представители Ирана и союзнические Ирану силы в регионе встретились для обсуждения ответной стратегии против Израиля после убийства в Тегеране главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании.

Председатель комиссии иранского парламента по национальной безопасности и внешней политике Эбрахим Азизи между тем заявил, что Тегеран «жестко ответит Израилю».

«Без сомнения, ответ Ирана израильскому режиму будет болезненным и мучительным и заставит его раскаяться, режим этот ответ никогда не забудет», - заявил Азизи агентству Mehr.

«Иран считает своим священным долгом отомстить за кровь мученика Исмаила Хании», - сослался парламентарий на заявление верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

Портрет убитого главы политбюро ХАМАС утром появился на первых полосах почти всех иранских газет. Издание Hamshahri опубликовало изображение пуска баллистических ракет с поднятым вверх пальцем верховного лидера и подписью «весь Иран жаждет мести за твою кровь», а газета Sharq под фотографией главы политбюро написала «Зловещий заговор Тель-Авива».

Тем временем телеканал CNN сообщил, что госсекретарь США Энтони Блинкен передал Ирану послание с просьбой отказаться от ответных действий после убийства.

По информации собеседника телеканала, Блинкен во время разговора с главой правительства, министром иностранных дел Катара шейхом Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани попросил его передать данное сообщение иранской стороне и «Хезболле». Как отметил источник, шейх Катара согласился выполнить просьбу госсекретаря США.

Также сообщается, что командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части Вооруженных сил Ирана) генерал-лейтенант Хосейн Салами подтвердил гибель иранского военного советника Милада Бейди при авиаударе Израиля по Бейруту 30 июля и выразил соболезнования его семье.