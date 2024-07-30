Кремль отреагировал на появление F-16 в Украине

Поставки истребителей F-16 не могут повлиять на ход войны России против Украины, передача этого вооружения не поможет волшебным образом ВСУ, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Здесь нет волшебной таблетки, здесь нет никакой панацеи. И этой панацеи не будет у вооруженных сил киевского режима. И они должны отдавать себе в этом отчет», – утверждает он.

Песков добавил, что в случае передачи F-16 ВСУ число самолетов будет постепенно снижаться, поскольку техника будет уничтожаться. «Как-то значимо повлиять на динамику» развития боевых действий истребители не смогут, считает Песков.

Отвечая на вопрос, получат ли российские военные вознаграждение за уничтожение F-16, в Кремле напомнили, что такие инициативы уже звучали.