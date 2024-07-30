Вашингтон и Брюссель тоже хотят «Зангезурский коридор». Но в какой конфигурации? наш комментарий
Администрация США в очередной раз объявила, что одним из ее главных приоритетов в регионе Южного Кавказа является открытие транспортных коммуникаций, которые Азербайджан называет «Зангезурским коридором».
«США рассматривают возможности создания нового сухопутного маршрута из стран Центральной Азии на мировые рынки через территории Армении и Азербайджана в обход России и Китая», — заявил помощник госсекретаря по вопросам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен на слушаниях, состоявшихся накануне в Комитете по международным отношениям Сената.
«Но если мы сможем открыть торговый маршрут через Армению или Азербайджан, то страны Центральной Азии получат доступ к мировым рынкам и будут гораздо меньше зависеть от России и Китая», - добавил О'Брайен.
Транспортный маршрут в Европу, проходящий через Азербайджан, Армению и Турцию, является тем самым «Зангезурским коридором», о важности открытия которого Вашингтон говорил и раньше.
В преддверии визита в Баку в июне этого года Джеймс О'Брайен отмечал, что достижение мира между Азербайджаном и Арменией и открытие транспортных коммуникаций, которые позволили бы создать торговый маршрут в обход России, имеют важное значение не только для стран Южного Кавказа, но и для других государств, включая постсоветские республики Центральной Азии.
Безусловно, Вашингтон не хочет, чтобы железнодорожный маршрут, соединяющий Азербайджан с Нахчываном через юг Армении, то есть через Зангезур, и следующий далее в Турцию, находился под контролем ФСБ России, как это оговорено в трехстороннем заявлении от 10 ноября 2020 года. Интерес США - в открытии этого коридора для выхода стран Центральной Азии на европейские рынки через Азербайджан и Армению, то есть в обход территории Российской Федерации.
Но для этого необходимо заключить мирный договор между Азербайджаном и Арменией, который будет включать в себя разблокирование транспортных коммуникаций. Отсюда и заинтересованность США в форсировании мира между Баку и Ереваном, являющаяся частью американской стратегии по ослаблению рычагов влияния России на Южном Кавказе.
Следует отметить, что в реализации этой стратегии параллельно с США действует и Европейский союз. В распространенном накануне сообщении Брюсселя говорится, что Жозеп Боррель, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, отправится сегодня, 1 августа, в Казахстан и Кыргызстан с официальным визитом, который продлится до третьего августа.
«Визит руководителя европейской внешней политики является хорошей возможностью подтвердить приверженность Евросоюза развитию отношений с Астаной и Бишкеком, а также с другими государствами Центральной Азии, - сообщает служба внешних связей ЕС.
Предстоящий визит Борреля – это очередной признак возросшего интереса Европейского союза к региону Центральной Азии, который стал особенно заметным после вторжения России в Украину. Напомним, что в ноябре 2022 года в статье, написанной по следам участия во встрече глав МИД стран Европейского союза и Центральной Азии в Самарканде, Жозеп Боррель подчеркнул, что у Брюсселя появилась реальная возможность укрепить позиции в этом регионе.
«Очевидно, что Россия и Китай играли и продолжают играть важную роль в Центральной Азии, - отметил тогда Боррель. - В то же время очевидно, что этот регион стремится к диверсификации своих отношений и считает Европейский союз наиболее подходящим партнером».
Одним из приоритетов в сотрудничестве Брюсселя с республиками Центральной Азии является создание торгового маршрута в обход России - так называемого Срединного коридора, развитию которого Европейский союз оказывает политическую и финансовую поддержку.
Как уже писал haqqin.az, 12 июня Европейская комиссия и Казахстан совместно открыли в Астане Координационную платформу Транскаспийского транспортного коридора, чтобы превратить проходящий через Азербайджан Срединный коридор в эффективный, конкурентоспособный и устойчивый торговый маршрут.
Решение о запуске платформы было принято на форуме инвесторов по укреплению транспортных связей между Евросоюзом и Центральной Азией, состоявшемся в Брюсселе в январе этого года.
Также в середине июня Казахстан и Узбекистан впервые посетила официальный торговый представитель США Кэтрин Тай. Одной из целей визита была поддержка Срединного или Транскаспийского международного транспортного коридора, соединяющего Китай с Европой через территории Центральной Азии, Каспийского региона и Южного Кавказа.