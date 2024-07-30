Фархад Мамедов, автор haqqin.az 14:47

Администрация США в очередной раз объявила, что одним из ее главных приоритетов в регионе Южного Кавказа является открытие транспортных коммуникаций, которые Азербайджан называет «Зангезурским коридором». «США рассматривают возможности создания нового сухопутного маршрута из стран Центральной Азии на мировые рынки через территории Армении и Азербайджана в обход России и Китая», — заявил помощник госсекретаря по вопросам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен на слушаниях, состоявшихся накануне в Комитете по международным отношениям Сената.

«Но если мы сможем открыть торговый маршрут через Армению или Азербайджан, то страны Центральной Азии получат доступ к мировым рынкам и будут гораздо меньше зависеть от России и Китая», - добавил О'Брайен. Транспортный маршрут в Европу, проходящий через Азербайджан, Армению и Турцию, является тем самым «Зангезурским коридором», о важности открытия которого Вашингтон говорил и раньше. В преддверии визита в Баку в июне этого года Джеймс О'Брайен отмечал, что достижение мира между Азербайджаном и Арменией и открытие транспортных коммуникаций, которые позволили бы создать торговый маршрут в обход России, имеют важное значение не только для стран Южного Кавказа, но и для других государств, включая постсоветские республики Центральной Азии. Безусловно, Вашингтон не хочет, чтобы железнодорожный маршрут, соединяющий Азербайджан с Нахчываном через юг Армении, то есть через Зангезур, и следующий далее в Турцию, находился под контролем ФСБ России, как это оговорено в трехстороннем заявлении от 10 ноября 2020 года. Интерес США - в открытии этого коридора для выхода стран Центральной Азии на европейские рынки через Азербайджан и Армению, то есть в обход территории Российской Федерации.

Но для этого необходимо заключить мирный договор между Азербайджаном и Арменией, который будет включать в себя разблокирование транспортных коммуникаций. Отсюда и заинтересованность США в форсировании мира между Баку и Ереваном, являющаяся частью американской стратегии по ослаблению рычагов влияния России на Южном Кавказе. Следует отметить, что в реализации этой стратегии параллельно с США действует и Европейский союз. В распространенном накануне сообщении Брюсселя говорится, что Жозеп Боррель, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, отправится сегодня, 1 августа, в Казахстан и Кыргызстан с официальным визитом, который продлится до третьего августа. «Визит руководителя европейской внешней политики является хорошей возможностью подтвердить приверженность Евросоюза развитию отношений с Астаной и Бишкеком, а также с другими государствами Центральной Азии, - сообщает служба внешних связей ЕС.

Предстоящий визит Борреля – это очередной признак возросшего интереса Европейского союза к региону Центральной Азии, который стал особенно заметным после вторжения России в Украину. Напомним, что в ноябре 2022 года в статье, написанной по следам участия во встрече глав МИД стран Европейского союза и Центральной Азии в Самарканде, Жозеп Боррель подчеркнул, что у Брюсселя появилась реальная возможность укрепить позиции в этом регионе. «Очевидно, что Россия и Китай играли и продолжают играть важную роль в Центральной Азии, - отметил тогда Боррель. - В то же время очевидно, что этот регион стремится к диверсификации своих отношений и считает Европейский союз наиболее подходящим партнером». Одним из приоритетов в сотрудничестве Брюсселя с республиками Центральной Азии является создание торгового маршрута в обход России - так называемого Срединного коридора, развитию которого Европейский союз оказывает политическую и финансовую поддержку.