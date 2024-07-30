Как сообщили haqqin.az в TƏBİB, на место происшествия прибыла бригада скорой помощи, госпитализирован отравившийся дымом 51-летний мужчина.

*** 15:19

В пресс-службе МЧС Азербайджана сообщили haqqin.az, что на горячую линию «112» министерства поступило сообщение о пожаре в объекте в Низаминском районе.

На место происшествия немедленно были направлены силы Государственной службы пожарной охраны министерства. Благодаря вмешательству пожарных удалось предотвратить расширение пожара и локализовать его в кратчайшие сроки. Меры по полному тушению пожара продолжаются.