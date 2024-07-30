Пожар в Баку потушен обновлено 16:07; фото; видео
Пожар возле рынка «8-й километр» полностью потушен, отметили в МЧС.
Как сообщили haqqin.az в TƏBİB, на место происшествия прибыла бригада скорой помощи, госпитализирован отравившийся дымом 51-летний мужчина.
*** 15:19
В пресс-службе МЧС Азербайджана сообщили haqqin.az, что на горячую линию «112» министерства поступило сообщение о пожаре в объекте в Низаминском районе.
На место происшествия немедленно были направлены силы Государственной службы пожарной охраны министерства. Благодаря вмешательству пожарных удалось предотвратить расширение пожара и локализовать его в кратчайшие сроки. Меры по полному тушению пожара продолжаются.
*** 15:02
Из-за пожара в кафе возле рынка «8-й километр» на проспекте Кара Караева в Низаминском районе столицы по обе стороны проспекта образовались пробки.
Дорожная полиция проводит необходимые работы для обеспечения свободного движения автомобилей, сообщили в Центре интеллектуального движения транспорта.
August 1, 2024
В настоящее время продолжаются работы по тушению пожара.