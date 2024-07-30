Иран и его союзники обсуждают ответ Израилю

Иранские чиновники и представители ливанских, иракских и йеменских группировок в четверг проведут в Тегеране встречу, на которой рассмотрят возможные варианты ответа Израилю на убийство главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в столице исламской республики. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на источники.

В материале говорится, что Ближний Восток стоит на грани «расширения конфликта Израиля с Ираном и его союзниками» из-за убийства Хании и гибели военного руководителя ливанского движения «Хезболла» Фуада Шокра при ударе по Бейруту 30 июля.

К силам исламского сопротивления, которых Тегеран считает своими региональными союзниками и называет «Осью сопротивления», относятся мусульманские, в основном шиитские, военизированные группировки. Среди них ХАМАС, «Хезболла», «Исламское сопротивление Ирака», движение хуситов «Ансар Аллах».