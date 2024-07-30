Венгрию предложили лишить безвиза с Европой

Странам ЕС придется ограничить участие Венгрии в Шенгенской зоне на фоне визовых послаблений гражданам России и Беларуси, если Будапешт не изменит свою политику. Об этом заявил президент Латвии Эдгарс Ринкевичс.

«Я бы не был настолько наивен и эмоционален, чтобы говорить об исключении Венгрии из ЕС или НАТО. Соответствующего механизма не существует. Но ограничение участия Венгрии в Шенгенской зоне в том случае, если ее политика не изменится, - одно из важнейших средств, над которым Латвии и другим странам придется работать», - приводит его слова портал rus.lsm.lv.

Как утвердил Ринкевичс, «эта работа уже началась». Он пояснил, что главы МИД и МВД прибалтийской республики уже обратились в институты ЕС, чтобы добиться рассмотрения вопроса о соблюдении Венгрией правил Шенгенской зоны на очередном совете министром сообщества.