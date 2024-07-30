Петербургским солдатам будут платить больше московских

Власти Санкт-Петербурга установили рекордное для российских регионов вознаграждение за подписание контракта с Минобороны РФ и отправку на войну в Украину. С 1 августа желающим поехать на фронт жителям города обещана единовременная выплата в размере 2,1 млн руб.

Повышение вознаграждения стало третьим за месяц. В июле власти Петербурга увеличивали «премию» для отправляющихся на войну сначала до 1,8 млн руб., а затем до 1,9 млн.

В конце июля мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении разовых выплат в 1,9 млн руб. для тех, кто подпишет контракт с Минобороны РФ. На тот момент московские «подъемные» стали рекордными в России.

Вместе с тем московская мэрия подсчитала, что общая сумма выплат военнослужащему-контрактнику (с учетом ежемесячного денежного довольствия, московских и федеральных мер поддержки) составит свыше 5,2 млн руб. за первый год службы. В случае гибели военного членам семьи выплатят 3 млн руб.