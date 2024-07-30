Израиль атаковал Ливан, американцы послали корабли ВИДЕО
США направили 12 военных кораблей на Ближний Восток, в Персидский залив и Средиземное море, пишет The Washington Post.
Меры приняты на фоне израильских ударов по Бейруту и Тегерану.
Между тем ливанские СМИ сообщают об израильском ударе в Кафр Кила на юге Ливана. Это первое сообщение об атаке после убийства старшего советника, лидера «Хезболлы» по военным вопросам Фуада Шукра в Бейруте.
August 1, 2024
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