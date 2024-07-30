США направили 12 военных кораблей на Ближний Восток, в Персидский залив и Средиземное море, пишет The Washington Post.

Меры приняты на фоне израильских ударов по Бейруту и Тегерану.

Между тем ливанские СМИ сообщают об израильском ударе в Кафр Кила на юге Ливана. Это первое сообщение об атаке после убийства старшего советника, лидера «Хезболлы» по военным вопросам Фуада Шукра в Бейруте.