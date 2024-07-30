Азербайджанских школьников ждут внеплановые каникулы

В Азербайджане планируются каникулы для школьников и дистанционный формат обучения для студентов на время проведения в Баку 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). Соответствующее постановление подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

Согласно постановлению, в целях регулирования деятельности образовательных учреждений, действующих на территории Азербайджана, на период проведения климатической конференции в общеобразовательных учреждениях с 12 по 22 ноября 2024 года объявляются осенние каникулы.

Кроме того, в специальных, средних и высших учебных заведениях Баку, Сумгаита и Апшеронского района на период 12-22 ноября 2024 года процесс обучения будет организован в дистанционном формате.