Тенгиз Аблотия, автор haqqin.az, Тбилиси 16:50

Итак, с сегодняшнего дня в Грузии вступает в силу закон об иноагентах. Документ, принятый на фоне двухмесячных протестов, масштабы которых Грузия раньше не знала, предусматривал двухмесячную передышку и вступал в силу через 60 дней после принятия – весьма продуманная пауза, поскольку эта пауза была необходима, чтобы создать реестр для регистрации иностранных агентов, нанять штат «регистраторов», провести необходимые тренинги, уточнить реквизиты «неправильных» НПО, составить окончательные списки тех, кого надо побеспокоить… Не говоря уже о том, что начинать активные действия сразу после принятия закона - не очень хорошая идея. Куда грамотнее дать людям расслабиться, поболеть за сборную на чемпионате Европы по футболу, отдохнуть в сезон августовских отпусков. Таков вот всесильный «генерал Лето», в противоположность «генералу Морозу», неизменно спасавшему российскую армию. Ну что ж: передышка закончилась, и грузинское общество замерло в ожидании ответа на вопрос: «А дальше-то что?»

И в самом деле, что намерена предпринять власть, заполучившая законный и эффективный рычаг борьбы с неугодными неправительственными организациями? Понятно ведь, что чисто теоретически закон об иноагентах касается всех, кто получает западное финансирование, включая ассоциацию пчеловодов или объединение женщин-фермеров. Хотя за условными пчеловодами гоняться, естественно, никто не будет – закон нацелен на достаточное ограниченное количество политических НПО – десять, максимум пятнадцать организаций, которые создавали или в преддверии выборов могут создать «Грузинской мечте» серьезные проблемы. Непонятно другое – как именно власть намерена использовать это оружие. Дело в том, что во время драматических событий, связанных с принятием закона об иноагентах, США и Евросоюз угрожали «Грузинской мечте» санкциями, а американцы даже ввели временные визовые ограничения на поездки около тридцати наиболее активных представителей власти. Этим, правда, и ограничились. Никаких более или менее серьезных санкций ни Европа, ни Штаты больше не предприняли. Посчитав, очевидно, что сам факт принятия закона об иноагентах и жесткая антизападная риторика «Грузинской мечты» не являются достаточным основанием, чтобы вводить санкции против страны, которая на протяжении двадцати лет считалась непоколебимым союзником западного мира. И действительно, закон, каким бы плохим он ни был, — это всего лишь бумага. Главное - как он будет использоваться.

Следует учесть, что в течение последних двух месяцев ситуация в Грузии успокоилась, машина подавления остановилась, а оппозиция, НПО и телекомпании продолжали работать в обычном режиме. Словом, Грузия вернулась к статусу гибридного государства с перемешанными элементами демократии и патернализма, в котором она пребывала все предыдущие годы, начиная как минимум с правления Михаила Саакашвили. Запад с этой реальностью давно свыкся и ничего против нее особо не имеет. Но на носу август, и вопрос о том, как власть будет применять новый закон, носит чуть ли не экзистенциальный характер. Ведь его использование предусматривает разные варианты – от предельно жесткого до снисходительно формального. В конце концов, никто ведь не отменял тезис о том, что суровость законов компенсируется необязательностью их исполнения. Важно понять, что закон об иноагентах не рассчитан на массовые репрессии и посадки. И его цель максимально далека от намерений власти заткнуть рот всем, кто способен мыслить и протестовать. Закон об иноагентах – это игра в кошки-мышки между юристами власти и дипломированными защитниками оппозиции. При которой первые будут искать в деятельности «заказанных» НПО самые мелкие погрешности, чтобы влепить им штраф на 10 000 долларов, причем желательно не один раз, а вторые – отыскивать обходные схемы, дабы не попасть под действие нового закона. Учитывая, что в настоящее время завершается массовая перерегистрация неправительственных организаций, в рамках которой одни НПО закрываются, а на их местах появляются новые, под другими названиями, да к тому же зарегистрированные за рубежом, у оппозиции есть пара преимуществ. Во-первых, это отсрочка от обязательств по регистрации и заполнению деклараций до января 2025 года. А во-вторых, юристы некоторых НПО считают, что закон об иноагентах распространяется только на организации, зарегистрированные в Грузии и получающие финансирование из-за рубежа.

Другими словами, если вы грузинская структура с западным финансированием, то вы однозначно иноагент. А вот если вы филиал иностранной организации, то единое мнение на сей счет отсутствует. Одни юристы считают, что такой статус освобождает НПО от необходимости регистрироваться в реестре, другие, напротив, полагают, что прямого разграничения в законе нет, соответственно, филиал, как и местная организация, также может быть признан иноагентом. Но абсолютно все сходятся во мнении, что наличие головного офиса где-нибудь в Эстонии или Чехии может создать серьезную головную боль чиновникам Министерства юстиции, получившим задание придушить ту или иную организацию. В любом случае перерегистрация даст грузинским НПО фору как минимум в несколько месяцев. И вот тут возникает тот самый вопрос: как власти намерены на практике использовать закон об иноагентах? Будут ли они копать до конца или же ограничатся формальным исполнением? Вопрос далеко не праздный, причем не только для НПО, но и для властей Грузии. Как уже говорилось, поскольку в Грузии после завершения эпопеи с иноагентами не были зарегистрированы массовые случаи нарушения прав человека, санкционная политика США и ЕС против официального Тбилиси была временно приостановлена. Но если с 1 августа в отношении НПО начнутся серьезные преследования, ситуация может в корне измениться. В случае формального выполнения закона об иноагентах Запад не будет предпринимать никаких действий и дождется завершения парламентских выборов, когда станет окончательно ясно, что делать дальше.