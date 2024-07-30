Сумгаитские школьники лучше всех читают
Объявлены результаты по регионам Международного исследования по оценке навыков чтения PIRLS 2021.
Согласно результатам, среди региональных школ Азербайджана, участвовавших в исследовании, лучший результат показали учебные заведения Сумгаита (495 баллов). Самый слабый результат был зафиксирован в Нефтчале (328 баллов).
Отметим, что PIRLS проводится среди учащихся четвертых классов. Исследование позволяет сравнить уровень и качество чтения и понимания письменного текста учащимися.