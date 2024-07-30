Иран бьет в колокола

МИД Ирана предложил созвать экстренное заседание Организации исламского сотрудничества на уровне глав внешнеполитических ведомств в связи с гибелью главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании. Об этом сообщает агентство «Тасним».

«Гнусное убийство должно быть осуждено всеми странами», - сказал исполняющий обязанности главы МИД Ирана Али Багери в телефонном разговоре со своим катарским коллегой Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани, объясняя необходимость созвать заседание ОИС.

Иранский дипломат в четверг провел телефонные переговоры с главой МИД Катара, а также главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом ибн Фарханом Аль Саудом, отметив необходимость ответить на действия Израиля, который Иран обвинил в атаке, а также провести встречу глав МИД OИС.

Оба его коллеги осудили убийство главы политбюро ХАМАС и согласились с необходимостью проведения встречи. Также они отметили важность снижения напряженности в регионе.