Эрдоган собрал Военный совет

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел заседание Высшего военного совета в своей резиденции в Бештепе (Анкара) с участием министров и армейских командиров.

Согласно решениям Эрдогана, 23 генерала и адмирала повышены на один ранг, а 77 полковников переведены в ранг генералов. Срок службы 34 генералов и адмиралов продлен на еще 1 год, а 455 полковников - на 2 года. Также турецкий лидер принял решение отправить на пенсию 23 генералов и адмиралов.