Турецкая армия ударными темпами ликвидирует террористов

Турецкая армия с 1 января по 1 августа 2024 года нейтрализовала в регионе 1588 террористов, из которых 770 обезврежены в Ираке, а 818 - в Сирии. Об этом заявил представитель Министерства национальной обороны Турции Зеки Актюрк на брифинге в четверг в Анкаре.

По его словам, антитеррористические операции проводятся не только на территории самой Турции, но также в приграничных районах Сирии и Ирака. «Только за последнюю неделю турецкие военные нейтрализовали 67 боевиков», - отметил он.

Актюрк привлек внимание к массированным воздушным ударам, нанесенным ВС Турции 26 июля по 25 выявленным объектам террористов в иракских районах Гара, Кандиль и Асос. Пресс-секретарь министерства отметил, что успешные действия турецкой армии привели к дезорганизации в рядах террористов РКК, часть которых покидает ряды кровавой организации, складывает оружие и сдается турецким военным.

«Мы полны решимости продолжить борьбу с терроризмом вплоть до уничтожения последнего боевика», - заверил Актюрк.