Министр Сахиль Бабаев заявил, что в Азербайджане проводятся последовательные социальные реформы, и создание центров DOST является одним из важных успехов этих реформ. Было отмечено, что концепция DOST позволяет оказывать 160 социальных услуг посредством «единого окна», прозрачно и оперативно.

До конца этого года планируется открытие Нахчыванского регионального центра DOST. Строительство объекта уже завершено, его открытие планируется до конца текущего года. Об этом было сообщено на очередном заседании коллегии, проведенном в Министерстве труда и социальной защиты населения.

Количество центров DOST в Азербайджане, сообщил министр, постепенно увеличивается. В этом году, наряду с созданием регионального центра DOST в Нахчыване, будут также созданы филиалы в районных центрах Автономной Республики.

На заседании были представлены результаты деятельности Министерства труда и социальной защиты населения НАР за первое полугодие 2024 года. Было отмечено, что в Автономной Республике реализуются программы социальной защиты и активной занятости, осуществляется электронная автоматизация социальных услуг, полностью применены подсистемы централизованной электронной информационной системы «Пенсия», «Социальные выплаты», «Труд и занятость», «Инвалидность», «Реабилитация» и другие, а социальные выплаты назначаются проактивно через электронную систему.

Были озвучены итоги деятельности Госфонда социальной защиты при министерстве (DSMF) за первые 6 месяцев этого года. Сообщалось, что проведенные последовательные реформы приводят к регулярному увеличению средств, выплачиваемых населению по различным видам социального обеспечения.

В качестве очередного проявления этого в первом полугодии текущего года расходы DSMF увеличились на 410 миллионов манатов, достигнув 3 миллиардов 419 миллионов манатов, а средства, выплаченные по пенсиям, увеличились почти на 400 миллионов манатов, достигнув 3 миллиардов 234 миллионов манатов.

В тот период было выплачено 4 миллиарда 382 миллиона манатов, что на 408,5 миллиона манатов больше, чем ранее, по пенсиям, пособиям, стипендиям и адресной помощи. Поступления по социальным страховым взносам увеличились на 232 миллиона манатов.

Также было отмечено, что в первом полугодии 2024 года 96,1 тысячи назначений пенсий, пособий и стипендий были проактивно осуществлены через электронную систему. Было упомянуто, что благодаря реформам, проводимым в DSMF в последние годы, фонд уже в этом году был удостоен около 20, а за последние 3 с половиной года более 40 международных наград.

Были рассмотрены работы, выполненные Центром занятости DOST в отчетном периоде. Сообщалось, что программа оплачиваемых общественных работ также охватывает переселенных на освобожденные от оккупации территории граждан, поддерживая их занятость.

На заседании были обсуждены результаты проведенных работ. Коллегией также были утверждены еще 42 стандарта профессий и квалификаций.