Главком Украины заявил об ожесточенных боях

На восточном фронте идут ожесточенные бои, в частности сложная ситуация для Украины сложилась на северском и купянском направлении, написал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в телеграм-канале.

По его словам, сложная ситуация для ВСУ складывается на северском направлении, боестолкновения происходят в районе населенных пунктов Новогродовка, Покровск, Макеевка Песчаное, Стельмаховка, Часов Яр, Нью-Йорк, Южное и Железное.

Сырский добавил, что на харьковском направлении бои идут в районе Глубокого и Волчанска.