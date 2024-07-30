МЧС выявило опасный лифт фото; видео
На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступило обращение от гражданина об аварийном состоянии лифта в многоэтажном жилом доме, принадлежащем жилищно-строительному кооперативу (ЖСК) «Ислам», расположенном в Баку на улице А.Джалилова, 26.
Согласно сообщению пресс-службы МЧС, в связи с обращением инспекторами Государственного агентства по безопасному ведению работ в промышленности и горному надзору МЧС был проведен технический осмотр лифта в указанном доме.
Во время осмотра было установлено, что лифт эксплуатируется без соблюдения соответствующих требований безопасности, тем самым представляет опасность для жизни и здоровья людей.
Учитывая вышеизложенное, эксплуатация лифта была приостановлена, и перед ЖСК «Ислам» поставлен вопрос об устранении выявленных нарушений технической безопасности. Был составлен соответствующий акт, руководству указанного ЖСК разъяснено, что эксплуатация лифта будет возможна только в случае устранения нарушений правил, и что они несут ответственность за возможные аварии и несчастные случаи при эксплуатации лифта без соблюдения соответствующих норм.