На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступило обращение от гражданина об аварийном состоянии лифта в многоэтажном жилом доме, принадлежащем жилищно-строительному кооперативу (ЖСК) «Ислам», расположенном в Баку на улице А.Джалилова, 26.

Согласно сообщению пресс-службы МЧС, в связи с обращением инспекторами Государственного агентства по безопасному ведению работ в промышленности и горному надзору МЧС был проведен технический осмотр лифта в указанном доме.