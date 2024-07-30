Делегацию МИД Турции проинформировали о мире между Баку и Ереваном
Министр иностранных дел Джейхун Байрамов принял находящуюся с визитом в Баку делегацию во главе с руководителем Управления Восточной Европы и Южного Кавказа Министерства иностранных дел Турции Мехметом Самсаром.
Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.
В ходе встречи обсуждались вопросы, вытекающие из союзнических отношений между Азербайджаном и Турцией, сотрудничество в рамках многосторонних форматов, а также вопросы региональной и международной безопасности. Была отмечена необходимость интенсификации сотрудничества между двумя странами в рамках международных и региональных организаций, в частности Организации тюркских государств, а также в рамках различных трехсторонних и многосторонних форматов.
Джейхун Байрамов подробно проинформировал гостей о процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.