Делегацию МИД Турции проинформировали о мире между Баку и Ереваном

Министр иностранных дел Джейхун Байрамов принял находящуюся с визитом в Баку делегацию во главе с руководителем Управления Восточной Европы и Южного Кавказа Министерства иностранных дел Турции Мехметом Самсаром.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.