Лига конференций: «Сабах» принимает разгромленный «Маккаби»

Сегодня в 20:00 на «Банк Республика Арене» начнется ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги конференций между азербайджанским «Сабахом» и израильским «Маккаби» из Хайфы.

В первом матче «Сабах» разгромил израильтян со счетом 3:0.

Судить сегодняшнюю встречу будет бригада арбитров из Словакии во главе с Петером Краловичем.

Победитель этой пары сыграет в 3-м раунде с сильнейшим в противостоянии «Вадуц» (Лихтенштейн) - «Сент-Патрикс Атлетик» (Ирландия). В первой игре ирландцы дома победили со счетом 3:1.