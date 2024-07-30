В Кремле рассказали об «уникальном мозге» Путина

Президент России Владимир Путин находится в «прекрасной» физической форме, у него «уникальный мозг», производительность которого не падает в любое время дня. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил в интервью радио «Комсомольская правда».

«Он физически очень сильный мужчина, в прекрасной форме и с уникальным мозгом. Он оперирует таким количеством данных и информации, причем он оперирует с одинаковой эффективностью, как рано утром, так и уже после полуночи. То есть у него производительность мозга не падает», - сказал Песков.

Представитель Кремля также сказал, что Путин ведет «абсолютно здоровый образ жизни».