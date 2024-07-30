Индия попала в «деликатную ситуацию»

Убийство главы Политбюро движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране является деликатной темой для Индии из-за ее тесных связей как с Ираном, так и с Израилем. Об этом со ссылкой на источники сообщила газета Hindu.

По ее информации, этим объясняется молчание властей Индии по поводу «израильского удара» по Тегерану, в результате которого накануне был убит Хания. Газета также отмечает, что иранским властям еще предстоит раскрыть подробности случившегося.

Издание подчеркивает, что произошедшее в Тегеране в очередной раз продемонстрировало, с какими трудностями сталкивается Индия на Ближнем Востоке на фоне конфликта в Газе. Издание напомнило, что «Индия была одной из первых стран, которая осудила нападение ХАМАС на Израиль 7 октября, но официально не причисляла ХАМАС к террористическим организациям». Посол Израиля в Индии Наор Гилон призывал Нью-Дели объявить ХАМАС террористической организацией, однако Индия предпочла вновь заявить о своей поддержке формулы сосуществования двух государств для урегулирования конфликта, отметила Hindu.