Экстренное заявление: «Хезболла» готовит спецоперацию против Израиля

По словам Насраллы, Израиль атаковал жилой дом в Бейруте, а не военную базу. Он снова озвучил версию, согласно которой 12 детей на футбольном поле в Мадждаль-Шамсе погибли от израильской противоракеты, а не «Хезболлы» («У нас хватило бы мужества признать это, если бы это была наша ошибка»), а целью обвинений в адрес организации была межконфессиональная рознь («Благодаря решительной позиции лидеров друзов разногласия были устранены. Я благодарю политических и духовных лидеров друзов за их позицию и выражаю соболезнования семьям погибших в Мадждаль-Шамсе»).

Лидер «Хезболлы» подчеркнул, что «ликвидация лидеров не повлияет на сопротивление, и что давление, оказываемое на Иран и на членов оси сопротивления, не сработает, пока не будет прекращена агрессия против Газы».

«Израиль и те, кто стоит за ним, должны ждать нашего ответа, который последует неминуемо. Решение о том, каким именно он будет – за командирами на местах в соответствии обстоятельствами и возможностями», - заявил он.

По словам лидера «Хезболлы», гибель Исмаила Хании и Фуада Шукра означает новый этап конфликта с Израилем. По оценке Насраллы, этими операциями Израиль пересек «красные линии», что знаменует новую фазу «многостороннего конфликта, которая заставит Израиль лить слезы». «Очертания новой фазы сражения зависит от реакции врага», - уточнил при этом Насралла.