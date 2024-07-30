Олимпиада: Альфонсо Домингес в бою за медаль против казаха

Еще одну медаль Азербайджану сегодня может принести боксер Альфонсо Домингес.

В четвертьфинале весовой категории до 92 кг он будет боксировать с казахом Айбеком Оралбаем. Победитель гарантирует себе, как минимум, бронзовую медаль.

В полуфинале Домингес или Оралбай встретятся с сильнейшим в противостоянии между Кристианом Хавьером Пиналесом (Доминиканская Республика) и Габриэлем Веочичем (Хорватия).

Напомним, в 1/8 финала Альфонсо Домингес победил 2-кратного олимпийского чемпиона с Кубы.