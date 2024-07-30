Минфин Азербайджана выявил необоснованные платежи: свыше 3 млн манатов!

В информации ведомства говорится, что за отчетный период основную часть деятельности Службы составило проведение контрольных мероприятий, связанных с исполнением писем и решений из Генеральной прокуратуры Азербайджана. Так, на основании писем и решений органов прокуратуры в 23 организациях были проведены проверки, в результате которых выявлены излишние и необоснованные выплаты в 1990,8 тыс. манатов. Материалы проверки направлены в соответствующие органы прокуратуры для дачи правовой оценки.

В первом полугодии 2024 года Службой государственного финансового контроля Министерства финансов Азербайджана были проведены контрольные мероприятия в 48 организациях, получивших средства из госбюджета, в ходе которых выявлено в общей сложности излишних и необоснованных платежей на 3 миллиона 102 тысячи манатов. Об этом сообщили haqqin.az в Минфине.

Кроме того, проведенными Службой в 21 организации в первом полугодии 2024 года проверками выявлены излишние и необоснованные платежи в 1106,8 тыс. манатов, обеспечено восстановление этой суммы виновными лицами.

Службой на основании обращений граждан в 4 организациях проведены проверки, выявлены излишние и необоснованные платежи на 4,4 тыс. манатов, и по результатам проверок в Генпрокуратуру были направлены документы для дачи правовой оценки выявленным при проверках недостаткам.

Во время проверок на объектах, за исключением объектов, материалы по которым были направлены в прокуратуру и правоохранительные органы для дачи правовой оценки, в отношении 27 должностных лиц, которые допустили совершение административных правонарушений, предусмотренных статьями 410.1 и 410.2 Кодекса об административных проступках, применен штраф в 26,8 тыс. манатов, обеспечена выплата этих штрафов в госбюджет.

В целях устранения недостатков, выявленных в результате проведенных Службой за отчетный период контрольных мероприятий, а также принятия мер в отношении должностных лиц, виновных в их совершении, в центральные органы исполнительной власти и соответствующие местные органы исполнительной власти направлены письма и даны соответствующие рекомендации.