США в рамках обмена заключенными с Россией получили трех своих граждан и одного обладателя грин-карты, сообщил американский президент Джо Байден. Речь идет о журналисте WSJ Эване Гершковиче, бывшем морпехе Поле Уилане, журналистке Алсу Курмашевой и оппозиционном политике Владимире Кара-Мурзе.

В заявлении администрации президента США говорится: «Сегодня наконец возвращаются домой трое американских граждан и один обладатель американской грин-карты, несправедливо заключенные в тюрьму в России: Пол Уилан, Эван Гершкович, Алсу Курмашева и Владимир Кара-Мурза.

Сделка, обеспечившая им свободу, была дипломатическим прорывом.

В общей сложности мы договорились об освобождении 16 человек из России, в том числе пяти граждан Германии и семи граждан России, которые были политическими заключенными в своей стране. Некоторые из этих женщин и мужчин несправедливо удерживались под стражей в течение многих лет. Все они пережили невообразимые страдания и неопределенность.

Сегодня их агония закончилась. Я благодарен нашим союзникам, которые поддерживали нас на протяжении трудных и сложных переговоров для достижения этого результата: в их числе Германия, Польша, Словения, Норвегия и Турция.

Это яркий пример того, почему так важно иметь друзей, которым можно доверять и на которых можно положиться. Наши союзы делают американцев более безопасными.

И позвольте мне сказать прямо: я не перестану работать до тех пор, пока каждый американец, незаконно задержанный или удерживаемый заложником, не воссоединится со своей семьей. Моя администрация вернула домой более 70 таких американцев, многие из которых находились в плену еще до моего вступления в должность. Тем не менее, слишком много семей страдают и разлучены со своими близкими, и у меня как президента нет более важной задачи, чем возвращение этих американцев домой.

Сегодня мы празднуем возвращение Пола, Эвана, Алсу и Владимира и радуемся вместе с их семьями.

Мы помним всех, кто до сих пор незаконно задержан или удерживается в качестве заложника по всему миру. И повторяем наше обещание их семьям: мы видим вас. Мы с вами. И мы никогда не перестанем работать над тем, чтобы вернуть ваших близких домой, где им место».