Россия «полностью удовлетворена» состоявшимся обменом заключенными с Западом, все стороны выполнили договоренности, пишет Интерфакс со ссылкой на источник в одном из российских компетентных ведомств.

«Российская сторона полностью удовлетворена состоявшимся обменом», - сказал он, подчеркнув, что «во время подготовки к осуществлению технически весьма сложного процесса обмена все многочисленные участвовавшие в нем стороны полностью выдержали достигнутые договоренности».