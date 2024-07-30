Германия разочарована. Россия «полностью удовлетворена» обновлено 21:30
Россия «полностью удовлетворена» состоявшимся обменом заключенными с Западом, все стороны выполнили договоренности, пишет Интерфакс со ссылкой на источник в одном из российских компетентных ведомств.
«Российская сторона полностью удовлетворена состоявшимся обменом», - сказал он, подчеркнув, что «во время подготовки к осуществлению технически весьма сложного процесса обмена все многочисленные участвовавшие в нем стороны полностью выдержали достигнутые договоренности».
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Германия прокомментировала обмен заключенными с Россией. Пресс-секретарь правительства Штеффен Хебештрейт сказал изданию Bild, что Германии «нелегко далось решение» выдать России Вадима Красикова.
Красиков был приговорен к пожизненному заключению за убийство бывшего чеченского полевого командира. Убийство произошло посреди дня в центре Берлина.
О своем желании вернуть Красикова на родину говорил ранее президент РФ Владимир Путин.
«Интерес государства к исполнению приговора осуждённого преступника был сопоставлен со свободой, физическим благополучием и — в некоторых случаях — жизнью невинных людей, заключенных в России, тех, кто неправомерно подвергся политическому преследованию», — сказал Хебештрейт.
Влиятельная газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на свои источники в федеральной прокуратуре Германии сообщила, что ведомство разочаровано решением выдать России Вадима Красикова. Это решение, сказали в прокуратуре, не учитывает мнения родственников убитого, зато демонстрирует «чрезмерную уступчивость» по отношению к Владимиру Путину.