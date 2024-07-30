Мехрибан Алиева поздравляет олимпийского чемпиона Зелима Коцоева

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева в своем официальном аккаунте в Instagram поделилась публикацией в связи с завоеванием Зелимом Коцоевым звания олимпийского чемпиона.

В публикации говорится: «Очередную, 2-ю золотую медаль на Летних Олимпийских играх в Париже для Азербайджана завоевал дзюдоист Зелим Коцоев! Искренне поздравляю нашего спортсмена, желаю ему сил, энергии, новых достижений и побед!»