В Грузии удивились заявлению США

У правительства Грузии не было никакой информации о том, что Вашингтон планировал выделить стране $95 млн. Так министр экономики и устойчивого развития Грузии Леван Давиташвили прокомментировал заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о приостановке финпомощи.

«Я вообще не знаю, о чем идет речь. Наверное, необходимо больше разъяснений, какой именно транш и что имеется в виду», — подчеркнул министр, которого цитируют грузинские СМИ.

Накануне Энтони Блинкен заявил о приостановке финансовой помощи правительству Грузии на сумму более $95 млн. Решение последовало после пересмотра двустороннего сотрудничества стран из-за принятия властями Грузии закона об «иноагентах». По словам главы внешнеполитического ведомства США, «антидемократические действия и ложные заявления грузинского правительства несовместимы с нормами членства в Евросоюзе и НАТО».