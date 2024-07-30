Эльмир Алиев, Париж 22:06

После победы на Олимпиаде в Париже азербайджанский дзюдоист Зелим Коцоев поделился своими впечатлениями, отвечая на вопросы haqqin.az.

«Рад, что мои труды, работа тренеров и Федерации не пропали даром, - говорит чемпион. – Два месяца назад я стал чемпионом мира, сейчас стал олимпийским чемпионом. Мой отец с детства помогал мне и поддерживал. В первую очередь я хотел порадовать его. Сегодня утром я проснулся и очень хорошо себя чувствовал. Размялся, начал настраиваться на каждую схватку. Мой настрой перебивал мое волнение. Мое желание победить было сильнее, чем все эти разговоры и переживания. Я просто слушал музыку и настраивался на каждую схватку как на последнюю.

Конечно, победа Хидаята на меня сильно подействовала. Это мой братишка-мотиватор (улыбается). Он меня очень поддерживал. Весь день был со мной в разминочном зале. Что было на последних секундах финальной схватки? Я просто верил до последнего, что выиграю. Я не смог смириться с тем, что могу проиграть. Я шел вперед до конца. Не все получалось у меня поначалу. Пропустил бросок. Но надежда меня не покидала, и соперник ошибся. Первые два раза я Суламанидзе проиграл, а теперь уже трижды выигрываю. Он очень сильный соперник, техничный, разносторонний. Мне с ним всегда тяжело бороться, он не прощает ошибок. Он сейчас уходил в слезах? Сейчас подойду к нему. Мы нормально с Илией общаемся.