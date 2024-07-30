Совбез предупреждает израильтян

По информации Совбеза, Иран и подконтрольные ему силы могут атаковать израильтян, а также посольства Израиля и синагоги. В Совете рекомендуют путешественникам не демонстрировать публично свою принадлежность к Израилю.

Совет национальной безопасности Израиля напомнил согражданам о необходимости еще раз подумать об оправданности планируемых поездок за рубеж в связи с угрозами со стороны Ирана, движений «Хезболла» и ХАМАС, пишет The Times of Israel.

После гибели высокопоставленного командира «Хезболлы» Фуада Шукра и главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 1 августа подтвердил, что страна «находится на очень высоком уровне готовности к любому сценарию, и с оборонительными и с наступательными действиями». Он заверил, что за любым актом агрессии против Израиля последует «тяжелая расплата».

Начальник Генштаба вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери заявил, что за смертью Хании обязательно последуют ответные действия против Израиля.

В связи с эскалацией ситуации глава МИД Иордании Айман Сафади заявил, что иорданские власти не позволят превратить территорию страны в поле боя. Кроме того, по данным The Times of Israel, министр обвинил Израиль в том, что убийством Хании он подрывает переговоры, которые идут при посредничестве США, Египта и Катара. Сафади призвал СБ ООН вмешаться в сложившуюся ситуацию.

Шесть авиакомпаний на данный момент отменили рейсы в Израиль - Delta Air Lines, United Airlines, Lufthansa, Austrian Airlines, Brussels Airlines и Air India, а также частично FlyDubai.