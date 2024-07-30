Разведка Украины намекает на новые операции против «Вагнера»

По его словам, за последнее время по всему миру было проведено несколько спецопераций против российских наемников и кадровых военных, однако пока их подробности не разглашаются для СМИ. В то же время он отметил, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть причастность к этому украинской разведки.

Представитель ГУР подчеркнул, что подобные операции будут происходить и дальше.

В конце июля в Мали колонна правительственных войск и российских боевиков ЧВК «Вагнер» попала в засаду у границы с Алжиром, устроенную повстанцами-туарегами. В ходе боя «вагнеровцы» и правительственные войска были разгромлены. Были убиты в том числе командир штурмового отряда Сергей Шевченко (позывной Пруд), а также автор связанного с ЧВК «Вагнер» телеграм-канала Grey Zone Никита Федянин (позывные Пятисотый и Белый).