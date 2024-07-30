Белый дом: Навального должны были обменять...

Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге для СМИ подтвердил, что перед смертью российского оппозиционного политика Алексея Навального велись переговоры по поводу его обмена вместе с другими пленными.

На вопрос, рассматривался ли российский политик в качестве одного из потенциальных участников обмена до того, как в середине февраля этого года он умер в тюрьме, Салливан отметил, что «мы работали с нашими партнерами над тем, чтобы Навальный был включен в обмен».

«К сожалению, он умер. К слову, в день его смерти я виделся с родителями [корреспондента Wall Street Journal] Эвана [Гершковича] и сказал им, что президент [Джо Байден] собирается довести дело до конца, несмотря на трагические события, которые произошли, и мы будем работать день и ночь, чтобы приблизиться к этому дню», — рассказал Салливан, добавив, что процесс обмена заключенными занял несколько месяцев.