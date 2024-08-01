«Перешел красную черту»: Иран продолжает угрожать Израилю

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани в телефонном разговоре с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявил о «неотъемлемом праве» Тегерана ответить Израилю на убийство главы Политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании.

Как сообщается в заявлении МИД Ирана, Багери Кани «подчеркнул, что [Израиль] перешел красную линию, убив Исмаила Ханию и поставив под угрозу безопасность и стабильность в мире и регионе, поэтому Исламская Республика Иран, без сомнения, воспользуется своим неотъемлемым и законным правом на защиту своей территориальной целостности и национальной безопасности».

Кани, «поблагодарив Россию как председателя Совета Безопасности ООН за поддержку заявки Ирана о проведении внеочередного заседания Совбеза [31 июля], подверг осуждению действия США и европейских стран, которые не осудили убийство Исмаила Хании в Тегеране, и подчеркнул, что сотрудничество между Москвой и Тегераном может остановить агрессивные действия сионистского режима, ставящие под угрозу мир и стабильность в регионе».