Общий зачет Олимпиады: Азербайджан опережает всех на постсоветском пространстве и занимает 7-е место в Европе

Единолично располагаясь по итогам сегодняшнего дня на 15-й позиции, Азербайджан выше всех на постсоветском пространстве и среди исламских государств, а в Европе уступает лишь Франции, Великобритании, Италии, Германии, Нидерландам и Румынии.

Лидирует Китай, у которого 11 золотых, 7 серебряных и 6 бронзовых медалей. В первую тройку также входят США (9-15-13) и Франция (8-11-8).

Также выше Азербайджана располагаются Япония, Австралия, Корея, Канада, Новая Зеландия и Гонконг.